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В доме Урвича на Петроградке провели незаконные работы. КГИОП обратится в полицию
Сегодня, 15:46
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В доме Урвича на Петроградке провели незаконные работы. КГИОП обратится в полицию

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В зоне парадного портала начали демонтировать метлахскую плитку.

По факту сбитой плитки в доме Урвича на Большом проспекте П. С. КГИОП Петербурга подготовил заявление в полицию. Эти работы не согласованы, рассказали в ведомстве 5 августа. 

Здание возвели в 1910-1913 годах по проекту архитектора Иосифа Долгинова, оно является выявленным объектом культурного наследия. Дом находится в управлении ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района". В зоне парадного портала начали незаконно демонтировать метлахскую плитку. 

КГИОП подготовил заявление правоохранителям, инициатора работ могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 243 УК РФ. 

Ранее на Piter.TV: реставрация Большой хоральной синагоги стартовала в Петербурге. 

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга 

Теги: кгиоп, незаконные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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