В доме Урвича на Петроградке провели незаконные работы. КГИОП обратится в полицию

В зоне парадного портала начали демонтировать метлахскую плитку.

По факту сбитой плитки в доме Урвича на Большом проспекте П. С. КГИОП Петербурга подготовил заявление в полицию. Эти работы не согласованы, рассказали в ведомстве 5 августа.

Здание возвели в 1910-1913 годах по проекту архитектора Иосифа Долгинова, оно является выявленным объектом культурного наследия. Дом находится в управлении ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района". В зоне парадного портала начали незаконно демонтировать метлахскую плитку.

КГИОП подготовил заявление правоохранителям, инициатора работ могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 243 УК РФ.

Ранее на Piter.TV: реставрация Большой хоральной синагоги стартовала в Петербурге.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга