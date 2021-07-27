Замглавы городского отделения ВООПИиК рассказал, что можно сделать для защиты исторических окон в Петербурге

Накануне на Васильевском острове прошла тематическая встреча активистов и представителей местных ТСЖ.

В конце прошлой недели на Васильевском острове прошла встреча активистов и представителей местных товариществ собственников жилья (ТСЖ) в рамках закрытия выставки "Витражи Петербурга". Мероприятие прошло в филиале библиотеки Маяковского в пространстве "Линии". Участники поделились успешными кейсами работ по реставрации в их домах и результатами деятельности гражданского общества.

Заместитель председателя петербургского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Сергей Васильев обратился к жителям Северной столицы, которые живут в домах с объектами художественной значимости. Просьба Васильева заключалась в одном – не оставаться равнодушными к бездействию управляющих организаций по реставрации витражей, а также быть внимательными к ремонтным работам по замене деревянных окон на пластиковые и других отягчающих для восстановления культурного богатства обстоятельств.

О ситуации, связанной с судьбой исторических дверей в Петербурге, Piter.tv сообщал в отдельном материале.

Например, сплоченности соседей дома Бака можно позавидовать, пройдя несколько голосований по направлению текущего ремонта, по выбору делегирующего обязанности ведения документации – жители решили отреставрировать целых два тамбура и витражи из трёх парадных. В июле 2019 года была зарегистрирована автономная некоммерческая организация "Дом Бака". Акционером может стать каждый собственник в доме, который будет принимать участие в принятии тех или иных решений. Теперь жильцы могут легально собирать пожертвования на реставрацию дома-памятника.

Видео: Мария Ильина / Piter.tv