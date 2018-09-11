Жители дома Бака смогут легально собирать пожертвования на реставрацию дома-памятника

Жильцы создали Автономную некоммерческую организацию сохранения, реставрации и популяризации объекта культурного наследия.

Жители дома Бака теперь смогут легально собирать пожертвования на реставрацию своего дома-памятника. Они создали АНО сохранения, реставрации и популяризации объекта культурного наследия "Дом Бака". Пожертвовать средства могут все желающие.

Целый год прошел с момента возникновения идеи до ее реализации. В июле АНО "Дом Бака" была официально зарегистрирована. Акционером также может стать каждый собственник в доме, который будет принимать участие в принятии тех или иных решений.

Собранные средства жильцы намерены тратить на реставрацию дома, работу гидов-консьержей и оплату юридических консультаций, которые часто требуются жителям при взаимодействии с жилищными службами. Пожертвовать средства можно онлайн или оставить их в коробке для пожертвований, которая установлена в парадной с галереями дома.

Ранее жители дома Бака показали клад, найденный в "тайной комнате".

Фото: Piter.TV