Реставрация дома Бака вышла на финишную прямую

Подготовка документации и утверждение проекта заняли три года.

В Петербурге близится к завершению реставрация парадных входных групп в доме Бака на улице Кирочной, 24. Об этом сообщает фонд сохранения культурного наследия "Внимание".

Подготовка документации и утверждение проекта заняли три года. В процессе реставрации были воссозданы утраченные двери здания, элементы лепнины, панели тамбуров, восстановлено отопление в нишах входной группы, а также утраченное покрытие из метлахской плитки.

Дом Бака славится своей уникальной архитектурой, в частности воздушными галереями, соединяющими главный корпус с флигелем. Дом был возведён в 1904-1905 годах в стиле эклектики по проекту архитектора Бориса Гиршовича. Здесь проживали, работали и бывали такие известные личности, как Лев Бакст, Валентин Серов, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Дмитрий Шостакович и многие другие.