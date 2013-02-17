Проект реставрации беседки, в которой снимали фильм "Брат", разработан в Петербурге

Специалисты провели дополнительные исследования конструкции. Фамильные надгробия и фундамент склепа временно защищены деревянным каркасом с покрытием из профнастила.

В Петербурге завершен проект реставрации беседки, находящейся на Смоленском лютеранском кладбище. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Напомним, что эта беседка использовалась для съемок сцены из фильма "Брат" режиссера Алексея Балабанова. В комитете напомнили, что в 2022 году на объекте проводились консервационные и противоаварийные работы: металлический каркас беседки был разобран и доставлен на производственную площадку одной из реставрационных фирм города. Специалисты провели дополнительные исследования конструкции. Фамильные надгробия и фундамент склепа временно защищены деревянным каркасом с покрытием из профнастила.

Как сообщили в КГИОП, реставрационная компания, занимающаяся проектом, разработала проект реставрации беседки семейного захоронения фон Бекманов. Комитет предложил несколько рекомендаций и дополнений, которые вскоре будут учтены и внесены в проект.

Предполагается, что проектная документация будет передана на рассмотрение в комитет в конце ноября этого года. После утверждения проекта будет определена стоимость работ. Точные сроки реставрации беседки пока неизвестны.