Полиция Астраханской области задержала мужчину, укравшего пожертвования из храма. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
По данным следствия, похитителем оказался житель села Хошеутово, у которого уже была судимость. Злоумышленник тайком пробрался на второй этаж церковного здания, затем с помощью оставленного в замке ключа открыл сейф и похитил 450 тысяч рублей. На краденые финансы мужчина приобрел автомобиль.
При разбирательстве полицейские выяснили, что задержанный причастен еще к двум кражам на общую сумму более 10 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Фигурант заключен под стражу.
Ранее мы сообщали, что в Марий Эл задержали работницу салона связи, незаконно перевыпускавшую сим-карты.
Видео: УМВД России по Астраханской области
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