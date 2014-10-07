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Полиция Астраханской области задержала мужчину, укравшего пожертвования из храма

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На краденые финансы мужчина приобрел автомобиль.

Полиция Астраханской области задержала мужчину, укравшего пожертвования из храма. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным следствия, похитителем оказался житель села Хошеутово, у которого уже была судимость. Злоумышленник тайком пробрался на второй этаж церковного здания, затем с помощью оставленного в замке ключа открыл сейф и похитил 450 тысяч рублей. На краденые финансы мужчина приобрел автомобиль.

При разбирательстве полицейские выяснили, что задержанный причастен еще к двум кражам на общую сумму более 10 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Фигурант заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Марий Эл задержали работницу салона связи, незаконно перевыпускавшую сим-карты.

Видео: УМВД России по Астраханской области

Теги: астраханская область, задержание, кража, пожертвования, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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