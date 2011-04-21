По данным следствия, 32-летняя женщина рассчитывала получить ежемесячную денежную надбавку за перевыполнение плана.

В Марий Эл задержали работницу салона связи, незаконно перевыпускавшую сим-карты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным следствия, 32-летняя женщина рассчитывала получить ежемесячную денежную надбавку за перевыполнение плана. Имея доступ к базе данных телефонного оператора, она трижды перевыпускала сим-карты на абонентов, которые не подозревали об этом. Ее деятельность пресекли сотрудники Отдела по борьбе с киберпреступлениями республиканского МВД. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: МВД по Республике Марий Эл