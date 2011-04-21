В Подмосковье задержали москвича, забравшего у пенсионера полмиллиона рублей

По данным следствия, потерпевшему позвонила якобы внучка, которая стала виновницей ДТП и срочно нуждалась в деньгах.

В Подмосковье задержали жителя столицы, забравшего у пенсионера полмиллиона рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, потерпевшему позвонила якобы внучка, которая стала виновницей ДТП и срочно нуждалась в деньгах. Затем она передала трубку неизвестному, который представился якобы следователем и потребовал у пенсионера 900 тысяч рублей за непривлечение родственницы к уголовной ответственности. Потерпевший сказал, что у него есть только 500 тысяч рублей, но лжеполицейский согласился на эту сумму и попросил передать сумму водителю, который должен был подъехать к дому.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность посыльного. Им оказался 18-летний житель Москвы. Злоумышленника задержали в столице. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Магаданской области два человека погибли в ДТП.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА