В Магаданской области два человека погибли в ДТП

Nissan Bluebird столкнулся с "ГАЗом".

Два человека погибли в понедельник, 24 июня в автомобильной аварии, которая произошла на трассе "Колыма" под российским городом Магаданом. В пресс-службе регионального управления правоохранительных органов уточнили информацию. Сотрудники местной дорожно-патрульной службы (ДПС) предварительно установили, что неустановленный водитель легкового автомобиля Nissan Bluebird при совершении обгона выехал на встречную полосу дороги, в местах, где это запрещено. В результате машина совершила столкновение с "ГАЗом", находившимся под управлением 33-летнего шофера.

От полученных телесных повреждений водитель и пассажир иномарки скончались на месте происшествия. Пассажир автомобиля "ГАЗ" с травмами доставлен в областную больницу прес-сслужба МВД по региону

Томской полицией в ходе погони задержан нетрезвый водитель, никогда не получавший водительских прав.

Фото и видео: Telegram / Полиция Колымы