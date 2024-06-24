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Томской полицией в ходе погони задержан нетрезвый водитель, никогда не получавший водительских прав

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Нарушителем оказался ранее судимый житель Кемеровской области.

Российские правоохранительные органы по Томской области в ходе погони задержали нетрезвого водителя, который никогда не получал водительских прав. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления полиции. Известно, что во время несения службы на 11 километре трассы "Томск – Мариинск" инспекторы ДПС обратили внимание на легковой автомобиль, который вилял на дороге из стороны в сторону. Машина двигалась в направлении областного центра.  Полицейские подали шоферу сигнал об остановке транспортного средства, однако мужчина проигнорировал его, продолжив поездку и увеличив скорость.

Началось преследование. В ходе погони правонарушитель выезжал на встречку, на неоднократные требования остановить автомобиль не реагировал. 

пресс-слжба МВД РФ по региону

Навстречу правонарушителю отправились несколько экипажей ДПС из города Томска. Совместными усилиями удалось остановить автомобиль на подъезде к региональному центру. Установлено, что за рулем находился неоднократно ранее судимый мужчина, проживающий на территории Кемеровской области. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении фигуранта расследования было составлено несколько административных протоколов Транспортное средство в текущий момент находится на специальной стоянке.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: дпс, нетрезвый водитель, регионы, томская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости России,

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