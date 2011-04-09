В Москве задержали блогера, пришедшего обнаженным в метро для привлечения внимания

Мужчина объяснил свой поступок полиции.

Российские правоохранительные органы задержали блогера, который в обнаженном виде ходил по вестибюлям станции метрополитена "Павелецкая" на Замоскворецкой линии в московской подземке. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы полиции по столице. Известно, что подозреваемым стал 26-летний безработный местный житель. Его обвиняют в грубом нарушении общественного порядка, выразившемся в явном неуважении к пассажирам. В отношении злоумышленника ведется уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ. Фигуранту расследования грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Нарушитель общественного порядка был незамедлительно задержан и доставлен в отдел полиции. пресс-служба ГУ МВД РФ

Со слов гражданина, он является блогером, а подобным подобным образом хотел привлечь к себе внимание общественности.

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Фото и видео: МВД Медиа