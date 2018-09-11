Жители дома Бака показали клад, найденный в "тайной комнате"

Съемочная группа Piter.TV побывала в комнате, где нашли спрятанный под обоями люк.

В доме Бака на Кирочной, 24 нашли потаенную комнату с историческим кладом. Съемочной группе Piter.TV удалось посмотреть на "тайную комнату" доходного дома 1904 года. Вход располагается в бывшей писарской военного министра, которая была частью квартиры №2. Люк был спрятан под обоями и случайно обнаружился во время ремонта. Внутри оказались столетние документы, письма, газеты, упаковки от сигарет и бутылки.

Обнаружили, что в этой комнате есть мусор, но мусор прекрасный, исторический, который рассказывает нам о быте в этом помещении с 1906-1918 годы. Это бумаги, несколько почерков, черновики для печатной машинки, кусочки газет разных периодов, которые можно датировать и собрать историю о том, что было в этой квартире, немножко узнать о тех людях, которые здесь были. Марина Жукова, жительница дома Бака

Сейчас часть документов находится под прессом, затем жители дома исследуют историю каждого предмета. Найденные вещи, скорее всего, не представляют высокой ценности, но для жителей они действительно важны. Они помогают воссоздать историю дома и в будущем могут стать частью музея дома.

Поскольку есть мечта сделать если не музей, то экспозицию, мы надеемся, что они станут прекрасной, хранящей дух эпохи частью экспозиции музея дома Бака. Марина Жукова, жительница дома Бака

Дом Бака – единственное здание в центре Петербурга, у которого есть группа в соцсетях, логотип и сувениры. Жители пытаются всеми силами сохранить историческое здание, в котором им посчастливилось жить. Однако вместе с исторической ценностью им достались и типичные проблемы старого фонда.

Были после 1990 года некоторые ремонты, даже была одна реставрация в парадной с галереями, она была сделана на высоком уровне в родных цветах, но впоследствии эта реставрация была закрашена обычным ремонтом от управляющей компании и еще раз закрашена, потому что были граффити и все следы, которые любит оставлять молодое поколение. Здесь надо менять отношение жителей и гостей, с этой частью мы вроде уже справились. Нужна настоящая реставрация системная. Марина Жукова, жительница дома Бака.

Неестественные зеленые стены в парадной и разрушающийся потолок – не единственные проблемы дома Бака. Жителям удалось перенести срок капремонта фасадов с 2033 года на 2018 год. По мнению жителей, работы провели без соблюдения технологий, из-за чего фасад начал обрушаться. В ремонте также нуждаются козырьки, крыши и подвалы здания знаменитого доходного дома.

Фото и видео: Piter.TV