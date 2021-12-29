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В Доме Бака обвалились трубы водостока из-за льда

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В публикации уточнили, что трубы меняли в ходе капитального ремонта.

В пятницу, 14 декабря, во внутреннем дворе Дома Бака обрушилась часть водосточной трубы. Об этом сообщили в группе "Дом Бака. Галерея историй" в социальной сети "Вконтакте". 

В публикации уточнили, что трубы меняли в ходе капитального ремонта. Отмечается, что не так давно с фасада дома обрушилась штукатурка. Автор отметил, что фасад с трубами все еще находится на балансе ФКР.

Всё смешалось в доме. Снег и штукатурка, фонды и ЖКС-ы. А результат - стабильно печален.

написали в группе "Дом Бака. Галерея историй"

Ранее в конце декабря во время ремонтных работ в Доме Бака сточная труба провалилась в канализационную. В результате случившегося у жительницы квартиры на третьем этаже из туалета стало выходить содержимое канализации. Соседи спорят, кто должен решать проблему.

Фото и видео: Вконтакте / Дом Бака. Галерея историй

Теги: водосточные, дом бака, трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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