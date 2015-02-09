Во время ремонтных работ в Доме Бака сточная труба провалилась в канализационную

В результате случившегося у жительницы квартиры на третьем этаже из туалета стало выходить содержимое канализации. Соседи спорят, кто должен решать проблему.

В Доме Бака сломалась канализационная труба, что привело к потопу в одной из квартир здания. Из туалета одной из жительниц дома на Кирочной, 24, полилось содержимое канализации. Об этом сообщили в группе "Дом Бака. Галерея историй" сегодня, 25 декабря.

Инцидент произошел неделю назад, в пятницу, 18 декабря. Жители пожаловались на грохот в доме.

"Я была дома. Хорошо, что не ушла, собиралась уходить. Тут звук, что-то падает, громко и рядом. Как ракета. Невероятное что-то. Я подумала, что лёд с крыши , но нет. Заглянула в туалет – тишина. Прошло время. Что случилось , не поняла. И тут из туалета полилось всё содержимое канализации. Как хорошо, что я осталась дома. Никогда такого не было" Владельца квартиры в доме на Кирочной, 24, "Дом Бака. Галерея историй", ВКонтакте

Рабочие, которые проводили ремонт канализации, рассказали, что работали на чердаке. Во время замены трубы они спилили сверху и снизу конструкцию, а потом увидели, что внутри отверстия летит еще одна труба, а затем проваливается вниз. Сверху ее присыпало золой.

Один из жильцов высказал мнение, что внутри канализации оказалась мачта телевизионной антенны, которую когда-то сбросили жильцы. Еще одна жительница доходного дома предположила, что рабочие срезали трубу внизу, а в нее полетел керамзит, тогда специалисты решили его протолкнуть с помощью водопроводной трубы, а она упала.

Известно, что пролетев несколько этажей, конструкция парализовала работу стояка. На нее рухнул керамзит.

На данный момент соседи выясняют, является ли содержимое канализации общедомовым имуществом. Кроме того, жильцы пытаются разобраться с руководителем подрядной организации, на балансе которой находится канализационная труба. Однако представитель компании пытается снять с себя ответственность.

Соседи говорят неправду. У них просто отошла гофра... Никакая труба не падала. Она была там всегда" Представитель подрядной органзиции, "Дом Бака. Галерея истрий", "ВКонтакте"

Подробности истории уточняются. Полностью проблему жильцы дома пока не решили, однако стояк им удалось прочистить.

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Фото: ВКонтакте / Дом Бака. Галерея историй