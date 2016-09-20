Против застройщика ЖК "Ломоносов" возбудили уголовное дело

Беглов пообещал достроить жилой комплекс к 2024 году.

Александр Беглов во время прямой линии пообещал возобновить работы по строительству ЖК "Ломоносов" в феврале 2022 года. Достроить третий и четвертый корпусы должны к 2024 году.

По словам губернатора города, это самый сложный долгострой. Известно, что против застройщика возбудили уголвоное дело. Поэтому на будущей неделе планируется передать новому инвестору земельные участки, где расположены два недостроенных дома.

Изначально за строительство жилого комплекса взялась компания "Петрострой", которая с 2016 года заключила договоры долевого участия с 1398 дольщиками. Как ранее сообщили в городской прокуратуре, часть денег была использована на другие цели, участникам долевого строительства был причинен ущерб на сумму свыше 920 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее на Piter.tv сообщили, что губернатор получил более 108 тыс. сообщений через соцсети в 2021-м году.

Фото: ВКонтакте/ Строительная компания ПЕТРОСТРОЙ