В Смольном рассказали, когда достроят ЖК "Ломоносов"

До конца года застройщик сдаст 2 корпус комплекса.

Председатель комитета по строительству Игорь Креславский и директор СПб ГБУ "Управление строительными проектами" Андрей Алферов провели рабочее совещание с дольщиками жилого комплекса "Ломоносов", расположенного в городе с одноименным названием. В ходе встречи выяснилось, когда сдадут 2,3 и 4 корпусы комплекса, передает пресс-служба комитета.

Горожане выразили обеспокоенность сроками ввода в эксплуатацию 2 корпуса. Также они попросили рассказать о том, как идет процесс передачи новому инвестору 3 и 4 корпусов для завершения строительства.

Выяснилось, что 2 корпус сдадут до конца года. В настоящее время проводится итоговая проверка, застройщик устраняет полученные замечания. Достраивать 3 и 4 корпусы будет новый инвестор взамен на земельные участки. Заканчивается подготовка необходимых нормативно-правовых актов. Сроки завершения строительства пропишут в графике производства работ, который инвестор представит после подписания документов.

Изначально за строительство жилого комплекса взялась компания "Петрострой", которая с 2016 года заключила договоры долевого участия с 1398 дольщиками. Как ранее сообщили в городской прокуратуре, часть денег была использована на другие цели, участникам долевого строительства был причинен ущерб на сумму свыше 920 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Фото: ВКонтакте/ Строительная компания ПЕТРОСТРОЙ