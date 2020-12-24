В Петербурге возбудили дело о хищении у дольщиков почти миллиарда рублей

Ход расследования и завершение строительства жилого комплекса находятся на контроле прокуратуры города.

В Петербурге возбудили уголовное дело о хищении более 920 млн рублей у дольщиков ЖК "Ломоносовъ". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Сотрудники ведомства установили, что с 2016 года ООО "Петрострой" заключило договоры долевого участия с 1398 дольщиками. Часть денег была использована на другие цели, участникам долевого строительства был причинён ущерб на сумму свыше 920 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ход расследования и завершение строительства жилого комплекса находятся на контроле прокуратуры города.

Ранее в комитете по строительству состоялась встреча дольщиков и застройщика проблемного ЖК "Панорамы Залива".

Фото: ВКонтакте/ Строительная компания ПЕТРОСТРОЙ