В комитете по строительству состоялась встреча дольщиков и застройщика проблемного ЖК "Панорамы Залива"

На данный момент ЖК готов на 95%.

В петербургском комитете по строительству состоялась встреча дольщиков проблемного ЖК "Панорамы Залива" с представителем компании-застройщика ЗАО "Трест-102". Как рассказал портал "Строительный Петербург", на встречу приехал также зампредседателя комитета Евгений Барановский.

Дольщики поинтересовались у застройщика, почему строительство ЖК ведется так медленно, и компания ответила, что это связано с отсутствием постоянного финансирования. Все вопросы, по словам застройщика, урегулируют под гарантийные письма и в счет грядущей продажи свободных коммерческих помещений. Барановский поручил завершить всю работу с документацией по вводу объекта в эксплуатацию до 10 апреля.

На данный момент ЖК, расположенный на Двинской улице, 8/3, лит. А., готов на 95%. 50 рабочих уже оборудовали инженерные сети и заканчивают внутреннюю отделку и устройство входных групп. Кроме того, ведется работа по устранению замечаний, высказанных инспекторами СГСНиЭ и инженерных ведомств.

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Фото: Piter.TV