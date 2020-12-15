В Петербурге построили новый производственный корпус "Hyundai"

В Петербурге построят завод по производству автомобильных двигателей внутреннего сгорания "Хендэ". На данный момент готов производственный корпус, сообщила пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы.
Общая сумма предполагаемых инвестиций составит около 16 млрд рублей. Это уже второй крупнейший инвестиционный проект компании.
Сотрудничество города с ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" началось в 2010 году. В 2020 году автозавод выпустил 220 тыс. машин.
Самым популярным автомобилем 2020 года признали Hyundai Creta.
Фото: сайт "Хендэ"
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