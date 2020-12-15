В Петербурге построили новый производственный корпус "Hyundai"

Санкт-Петербург сотрудничает с компанией уже 10 лет.

В Петербурге построят завод по производству автомобильных двигателей внутреннего сгорания "Хендэ". На данный момент готов производственный корпус, сообщила пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы.

Общая сумма предполагаемых инвестиций составит около 16 млрд рублей. Это уже второй крупнейший инвестиционный проект компании.

Сотрудничество города с ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" началось в 2010 году. В 2020 году автозавод выпустил 220 тыс. машин.

Самым популярным автомобилем 2020 года признали Hyundai Creta.

Фото: сайт "Хендэ"