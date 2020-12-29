В 2020 году продажа автомобилей в Петербурге сократилась на 7%

Самым популярным автомобилем 2020 года признали Hyundai Creta.

В 2020 году в Петербурге продали на 7% меньше автомобилей, чем в 2019 году – 142 837 новых легковых и легких коммерческих единиц. Об этом сообщило агентство "Auto-Dealer-СПб".

С июля реализация машин росла каждый месяц, в декабре продажи увеличились на 18% и составили почти 16 тысяч автомобилей. По итогам последнего месяца 2020 года выяснилось, что самой популярной маркой машин в Петербурге стал "Хендай", второе место заняла отечественная "Лада", а тройку лидеров замкнула "Киа", которая была на первой строчке весь предыдущий год.

Также отмечается, что LADA добилась продажи более 3000 машин в декабре. Рост продаж по итогам года показала, помимо "Хендай" и "Лады", чешская Skoda. Второй год подряд хорошо продаются и машины премиального сегмента – Mercedes-Benz и BMW. Самым популярным автомобилем 2020 года признали Hyundai Creta, в топ-3 этого рейтинга также вошли Volkswagen Polo и KIA Rio.

Тем временем, петербургский завод Nissan выпустил 450-тысячный автомобиль.

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