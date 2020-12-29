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Петербургский завод Nissan выпустил 450-тысячный автомобиль
Сегодня, 12:49
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nastya960

Петербургский завод Nissan выпустил 450-тысячный автомобиль

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Юбилейным автомобилем стала модель Nissan X-Trail.

С конвейера предприятия Nissan в Петербурге 27 января сошла 450-тысячная машина. Об сообщила пресс-служба компании.

Юбилейным автомобилем стала модель Nissan X-Trail, окрашенная в ярко-оранжевый цвет. Автомобиль в топовой комплектации LE Top стоит 2 354 000 рублей.

Внутри юбилейного автомобиля установлены кресла с комбинированной отделкой кофейного цвета. Также есть дистанционные запуск мотора, интеллектуальная система остановки перед препятствием и многое другое.

Фото: Piter.tv

Теги: nissan, автомобиль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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