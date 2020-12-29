Петербургский завод Nissan выпустил 450-тысячный автомобиль

Юбилейным автомобилем стала модель Nissan X-Trail.

С конвейера предприятия Nissan в Петербурге 27 января сошла 450-тысячная машина. Об сообщила пресс-служба компании.

Юбилейным автомобилем стала модель Nissan X-Trail, окрашенная в ярко-оранжевый цвет. Автомобиль в топовой комплектации LE Top стоит 2 354 000 рублей.

Внутри юбилейного автомобиля установлены кресла с комбинированной отделкой кофейного цвета. Также есть дистанционные запуск мотора, интеллектуальная система остановки перед препятствием и многое другое.

Фото: Piter.tv