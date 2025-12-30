В Петергофе из-за ремонта труб без тепла остались 167 зданий

Тепловики заморозили больницы и детсады ради одной трубы и обещают дать тепло только утром.

В Старом Петергофе более сотни жилых домов, четыре детских учреждения, 17 школ и две больницы остались без отопления и горячего водоснабжения. Причина — срочный ремонт трубопровода на Ботанической улице, который продлится до утра 17 февраля.

Всего без тепла оказался 161 объект. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы на сетях. Завершить ремонт и вернуть тепло потребителям планируется к 8:00 17 февраля.

Ранее петербуржцы начали массово получать февральские квитанции за ЖКУ и обнаружили заметный рост сумм по сравнению с январем. Больше всего вопросов у горожан возникло к начислениям за отопление и взносам на капитальный ремонт, где в некоторых платежках появилась строка с доначислениями. Источник: Жилищный комитет Санкт-Петербурга.

В комитете пояснили, что с января тарифы на коммунальные услуги выросли в среднем на 1,7 %. Однако чиновники подчеркивают, что повышение тарифов не означает одинакового увеличения сумм для всех собственников. Многие жители намерены обратиться за разъяснениями в управляющие компании и профильные службы.

Фото: Piter.tv