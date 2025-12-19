Февральские квитанции за ЖКУ вызвали вопросы у петербуржцев

Жители Санкт-Петербурга заметили рост коммунальных платежей в февральских квитанциях, особенно по отоплению и капитальному ремонту.

Жители Санкт-Петербурга обратили внимание на увеличение сумм в февральских квитанциях за жилищно-коммунальные услуги по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольшее число обращений связано с начислениями за отопление и взносами на капитальный ремонт. Об этом сообщает ДП.

В ряде квитанций появилась строка с перерасчетом, в которой была доначислена плата за капитальный ремонт. В связи с этим многие собственники намерены обращаться за разъяснениями в профильные службы и управляющие компании. В Жилищном комитете Санкт-Петербурга пояснили, что с января тарифы на коммунальные услуги в среднем увеличились на 1,7 %. При этом в ведомстве подчеркнули, что общий рост тарифов не означает одинакового повышения сумм для всех жителей.

В комитете уточнили, что итоговый размер платежа формируется индивидуально и зависит от площади жилья, количества зарегистрированных жильцов, фактического потребления ресурсов, а также наличия субсидий и компенсаций. Жителям рекомендовали внимательно проверять квитанции, обращаться за разъяснениями в управляющие организации и уточнять право на меры поддержки в районных администрациях. Также отмечается, что повышение коммунальных платежей связано с плановой индексацией тарифов, которая проводится по всей стране в два этапа. Очередные изменения предусмотрены с 1 января 2026 года на уровне 1,7 %, а также с 1 октября 2026 года, когда рост составит 14,6 %.

Фото: Piter.TV