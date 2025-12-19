В Госдуме рассказали об изменениях правил оплаты воды без счетчиков

По словам депутата, мера направлена против так называемых "резиновых квартир".

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал об изменениях правил оплаты воды без счетчиков. Об этом он сообщил "РИА Новости".

Депутат напомнил, что в декабре 2025 года правительство вдвое повысило коэффициент для "тех, кто не хочет устанавливать приборы учета потребления холодной воды". По словам Кошелева, мера направлена против так называемых "резиновых квартир", где прописаны один или два человека, но по факту она сдается для пяти и более квартирантов. В таких ситуациях плата за огромный расход воды оказывается вдвое ниже, чем по счетчику.

Кошелев добавил, что повышенный коэффициент устанавливается для расчета потребления только холодной воды. При этом депутат подчеркнул, что если в квартире действительно невозможно установить счетчик, то повышающий коэффициент применяться не будет.

Фото: Piter.tv