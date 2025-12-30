В Петербурге чистят 700 патрубков паром перед потеплением

В Петродворцовом районе парогенераторами прочищают 700 патрубков перед весной.

Дорожные предприятия Петербурга начали масштабную подготовку водоотводной инфраструктуры к весеннему таянию снега. О ходе работ в Петродворцовом районе рассказал председатель Комитета по благоустройству Сергей Петриченко в своем Telegram-канале.

Специалисты проводят очистку патрубков, которые соединяют технологические отверстия на краю проезжей части с системой городской канализации. В частности, работы развернулись на бульваре Разведчика, где коммунальщики с помощью парогенераторов растапливают лед, образовавшийся внутри дренажной системы.

Освобождение проходов необходимо для беспрепятственного отвода талых вод, когда начнется потепление. Всего на улично-дорожной сети Петродворцового района насчитывается более 700 таких патрубков. В масштабах всего города их почти 25 тыс. штук.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко.