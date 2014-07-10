По словам депутата, изменения сделают правила бронирования и проживания более прозрачными и удобными для граждан.

В Госдуме анонсировали изменения в правилах бронирования гостиниц с 1 марта. Об этом рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

По его словам, изменения сделают правила бронирования и проживания более прозрачными и удобными для граждан. Депутат уточнил, что при отказе от брони до дня заезда клиенту должны оформить полный возврат предоплаты. В случае неявки или отмены в день заезда отель может удержать не более стоимости одних суток, а гарантированная бронь сохраняется не менее 24 часов

Также Кривоносов отметил, что в договоре бронирования вводится обязанность указывать площадь номера, условия отмены, полный перечень услуг и их стоимость. Он пояснил .что это "существенно снизит риск скрытых платежей". Данные требования распространяются на все классифицированные объекты размещения.

Фото: pxhere.com