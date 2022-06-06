Обзорная экскурсия "Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома" пройдет 20 июля. Начало – в 11:00, 14:30 и 17:30, место встречи – станция метро "Петроградская". Без возрастных ограничений.

Местных жителей и гостей города приглашают посмотреть на другой Петербург и проникнуться атмосферой дореволюционных доходных домов. Гости узнают, что скрывается за их роскошными фасадами, о причинах "строительного бума", который развернулся на Петроградской стороне в начале XX века. Тогда Каменноостровский проспект стал вторым Невским проспектом с многочисленными ресторанами и магазинами.

Экскурсоводы уделят внимание не только архитектуре доходных домов, но повседневной жизни петербуржцев всех сословий и чинов тех времен.

Фото: ВКонтакте / Небанальный Петербург|Экскурсии|Свидания