Экскурсия "Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома"

Местных жителей и гостей города приглашают посмотреть на другой Петербург и проникнуться атмосферой дореволюционных доходных домов. Гости узнают, что скрывается за их роскошными фасадами, о причинах "строительного бума", который развернулся на Петроградской стороне в начале XX века. Тогда Каменноостровский проспект стал вторым Невским проспектом с многочисленными ресторанами и магазинами.
Экскурсоводы уделят внимание не только архитектуре доходных домов, но повседневной жизни петербуржцев всех сословий и чинов тех времен.
Фото: ВКонтакте / Небанальный Петербург|Экскурсии|Свидания
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все