Спорткомплекс Метростроя на Петроградке перешел в собственность государства

Суд изъял у Метростроя спортивный комплекс почти за 1,292 ммлн.

Спортивный комплекс на Петроградской стороне Санкт-Петербурга, возведенный открытым акционерным обществом "Метрострой", передан в доход государства по решению суда. Иск Генеральной прокуратуры России удовлетворен. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд обратил в собственность Российской Федерации объекты недвижимости, расположенные по адресу Левашовский проспект, дом 11/7, строения 4, 5 и 6. Решение принято по делу о получении имущества коррупционным путем. Государству переданы помещения спортивного комплекса общей площадью 37,5 тыс. кв. м, включая спортивный клуб, блочную трансформаторную подстанцию и холодильную станцию.

Иск Генеральной прокуратуры был подан 25 сентября. В качестве ответчиков по делу выступили открытое акционерное общество "Метрострой" в лице конкурсного управляющего, общество с ограниченной ответственностью "Метропаркинг", а также бывшие руководители "Метростроя" Вадим Александров и его сын Николай. Вадим Александров руководил компанией с 1998 по 2017 год, Николай Александров занимал должность генерального директора с 2017 по 2020 год. До 2021 года "Метрострой" являлся единственным подрядчиком по строительству петербургского метрополитена. В августе 2021 года арбитражный суд признал "Метрострой" банкротом и открыл в отношении компании процедуру конкурсного производства.

По версии Генеральной прокуратуры, строительство спортивного комплекса велось за счет средств, выделенных городом на развитие метрополитена. В 2011 году Николай Александров договорился о возведении объекта на участке "Метростроя" с генеральным директором ООО "Метропаркинг" Айдаром Ермаковым. В материалах иска указано, что у "Метростроя" отсутствовала производственная необходимость в строительстве спорткомплекса, а также собственные финансовые возможности для реализации проекта.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге появятся 200 тыс. юбилейных "Подорожников".

Фото: Telegram / Метрострой Северной Столицы – мы строим метро!

