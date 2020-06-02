В Петербурге появятся 200 тыс. юбилейных "Подорожников"

Их можно будет купить уже с утра 24 декабря.

В продажу в Петербурге поступают 200 тыс. "Подорожников", которые посвящены юбилею карты. Их можно будет купить уже с утра 24 декабря в кассах метро и официальных точках ГКУ "Организатор перевозок", сообщили в городском комитете по транспорту.

Часть карт выполнена с фольгированными элементами. Такие экземпляры поступят в продажу постепенно. За 15 лет "Подорожник" стал неотъемлемой частью инфраструктуры и повседневной жизни миллионов петербуржцев. По словам врио директора "Организатора перевозок" Виталия Войнова, коллекционные выпуски – это возможность зафиксировать важные вехи транспортной истории города.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга