В Петербурге появятся 200 тыс. юбилейных "Подорожников"
Сегодня, 10:59
Их можно будет купить уже с утра 24 декабря.

В продажу в Петербурге поступают 200 тыс. "Подорожников", которые посвящены юбилею карты. Их можно будет купить уже с утра 24 декабря в кассах метро и официальных точках ГКУ "Организатор перевозок", сообщили в городском комитете по транспорту. 

Часть карт выполнена с фольгированными элементами. Такие экземпляры поступят в продажу постепенно. За 15 лет "Подорожник" стал неотъемлемой частью инфраструктуры и повседневной жизни миллионов петербуржцев. По словам врио директора "Организатора перевозок" Виталия Войнова, коллекционные выпуски – это возможность зафиксировать важные вехи транспортной истории города. 

Ранее мы рассказывали о том, что у станции метро "Рыбацкое" открыли перехватывающую парковку. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

