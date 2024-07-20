Фасад дома советника Котельникова на Петроградке вернул исторический облик

Историческое здание на Бармалеева в Петербурге завершает капитальный ремонт.

В Петербурге завершается капитальный ремонт фасада дома по адресу ул. Бармалеева, 15, построенного в 1902 году архитектором Г. М. Курдюмовым. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре города.

Строительные леса уже демонтированы, и обновленный внешний вид здания можно видеть с улицы. По данным исторических источников, в 1904 году дом принадлежал Леониду Григорьевичу Котельникову — инженеру-технологу и коллежскому советнику, служившему в Главном управлении неокладных сборов и казённой продажи питей.

Работы выполнялись Фондом капитального ремонта Санкт-Петербурга. Процесс реставрации включал изучение архивных документов, чертежей и фотоматериалов, чтобы максимально точно восстановить первоначальный облик фасада.

Фото: пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга