Цветочному магазину на Петроградке запретили украшать вход баранками

Жалоба жителей лишила петербургский цветочный магазин необычного декора.

Цветочный магазин на Петроградской стороне Санкт-Петербурга был вынужден изменить праздничное оформление входа после обращения местных жителей и предписания районной администрации. Об этом сообщили представители торговой точки.

Праздничный декор магазина включал связки баранок, размещенные на входной группе. По словам сотрудников, идея оформления была вдохновлена русскими традициями и историческими мотивами, связанными с использованием бубликов и баранок в быту и культуре. Однако один из жителей направил жалобу через портал государственных услуг.

Автор обращения указал, что считает применение хлебобулочных изделий в декоративных целях недопустимым. В жалобе было отмечено, что использование еды в оформлении может восприниматься как неуважительное, особенно с учетом исторической памяти города.

После этого в адрес магазина поступило официальное письмо из администрации Петроградского района. В документе содержались требования привести оформление в соответствие с правилами единого стилистического облика. В частности, указывался запрет на использование элементов, которые быстро теряют внешний вид, а также нетематических украшений. Также в предписании упоминались ограничения на яркую подсветку, количество используемых цветов и качество декоративных материалов.

Фото: Piter.TV