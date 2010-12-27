В доме Бака обнаружили люк, ведущий в "тайную комнату"

О неожиданной находке рассказали в соцсетях.

Дом Бака на Кирочной улице в Петербурге – известное историчское здание, которое уже изучено вдоль и поперек. Недавно активисты в группе "Кирочная, 24" сообщили, что нашли в стене люк, которого нет в плане.

Проход был найден во второй парадной. Его обнаружили во время срыва обоев со стен. Неизвестное помещение размещено над сводами вестибюля первой парадной, где выстроен деревянный каркас в виде купола.

"Потолок - забетонирован", - добавили активисты.

Отменти, что дом Бака был построен в 1905 году. Архитектор Борис Гиршович стал автором проекта. Изначально зданием владел основатель и издатель газеты "Речь" Юлиан Бак.

Фото: vk.com/kiroch24