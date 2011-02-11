Петербуржцы борются за исторические двери в центре города

За последнюю неделю стало известно о заменах дверей в двух исторических домах.

В исторических доходных домах Петербурга происходят не только позитивные восстановительные процессы. Градозащитники и исследователи истории Северной столицы продолжают бить тревогу – в конце марта стало известно о том, что в парадной доходного дома Арутиновой на проспекте Чайковского, а также в парадной дома Майзеля на Большом проспекте Петроградской стороны на свалку отправились деревянные двери.

Внимание к проблеме в соцсетях привлекла исследовательница петербургской архитектуры, краевед, сотрудница фонда "Внимание" Ника Артемьева. Она рассказала, что в конце марта в историческом центре на улице Чайковского подрядчик "Дормост", связанный с компанией "Газпром", начал демонтировать оригинальные двери в парадной в рамках программы по благоустройству исторического центра. На их место поставили неточные копии, сообщают градозащитники и исследователи города.

Уточняется, что работы проводились без согласования с жителями домов и комитетом государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры – на сайте КГИОП нет разрешения по демонтажу ни по одному из адресов.

В Петербурге осталось менее 5% исторических дверей. Их ценность в подлинности. И часто они – единственный источник информации об облике двери (если дверь утрачена, практически невозможно достоверно воссоздать её). И главное: какой бы потрёпанной вам не казалась дверь, она поддаётся восстановлению Ника Артемьева, блогер

В ситуации с домом Майзеля работы не были согласованы с собственниками, но уже с "разрешения" комитета, считает представительница петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анна Капитонова:

Захожу на сайт КГИОП в поиске номера телефона Управления зон охраны, чтобы узнать согласована ли замена исторической двери на Большом проспекте Петроградской стороны, 98. Смотрю, его переименовали в "Управление сохранения исторической среды". Вот как здорово, думаю, КГИОП теперь историческую среду сохраняет! Но нет, померещилось: замену оригинальной двери Комитет одобрил. Как ни назови, суть не меняется Анна Капитонова, ВООПИиК

Градозащитники и жители уже не первый год воюют за сохранение исторического облика фасадов. Специалисты из объединения "Дормост" демонтировали железную дверь и выломали модерновую фрамугу в доме на улице Добролюбова, 23. Вместо двери рабочие установили дубовую дверь с новым дизайном.

Конфликтом в 2019 году закончилась программа благоустройства исторического центра на Петроградской стороне. Жителей домов на Большом проспекте поставили перед фактом демонтажа исторических дверей и замены на новодел. Директор компании "Дормост" Кирилл Иванов позже признал, что работы не были согласованы с комитетом.

Согласование любых намерений с КГИОП - процесс весьма затруднительный и занимает порядка 10-12 месяцев, мы бы просто не успели ничего сделать Кирилл Иванов, директор компании "Дормост", интервью "Собаке.ру"

Потом в КГИОП подтвердили, что работы проводились без согласия. По статье 7.13 КОАП для юридических лиц – это штраф от 100 тысяч до миллиона рублей. Однако широко не освещалось, получила ли компания наказание.

Ранее фонд "Внимание" провел для Piter.tv "экскурсию" о реставрации исторических дверей в Петербурге.

Фото, текст: Анастасия Филиппова / Piter.tv