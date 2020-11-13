В доме Эрлиха на Зверинской улице отреставрировали историческую дверь

Дубовую дверь с рельефными стеклами воссоздал фонд "Внимание" при активном участии жильцов.

В доме Эрлиха на Зверинской улице отреставрировали историческую парадную дверь. Дубовая дверь была утрачена в 2000-е годы, тогда ее заменили железной. Дверь с рельефными стеклами воссоздал по архивным фотографиям фонд "Внимание".

Здесь стандартная ситуация для Петербурга, внутренние двери сохранились, сохранилась обшивка тамбура, обычно, если она была до революции, то и до наших дней она чаще всего доходит. Внешние двери были полностью утрачены. Жители дома собрали деньги, чтобы отреставрировать внутреннюю часть, а на воссоздание у них уже не хватало денег, поэтому они обратились в наш фонд. Ника Артемьева, менеджер проектов фонда "Внимание"

Стоимость внешней исторической двери из дуба составила более 400 тысяч рублей. К декабрю из мастерской вернется внутренняя дверь, ее восстанавливают жильцы собственными силами.

Мы жители Петербурга, мы хотим показать и туристам, и жителям, что всегда можно сделать так, как было раньше. Почему очень многие люди не хотят этого делать, нет желания, есть страхи у людей, у нас этого нет. Владимир Минько, житель дома 18 на Зверинской улице

После полного восстановления входной группы жильцы планируют отреставрировать исторические окна.

Фото и видео: Piter.TV