В доходном доме Эрлиха и Эттингера восстановили утраченную историческую дверь

Дверь была утрачена в 2000-х годах.

В среду, 12 ноября, стало известно о том, что в доходном доме Эрлиха и Эттингера восстановили утраченную историческую парадную дверь. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщает фонд "Внимание".

Доходный дом расположен на Зверинской улице в Петроградском районе. Для того, чтобы восстановить её, специалисты обратились к местным жителям. Окзалось, что рельефные стекла двери были такими же, как в окнах парадной.

В настоящий момент, мастера устанавливают скрытый доводчик двери.

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Фото:фонд "Внимание"/вк