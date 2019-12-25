В доходном доме Эрлиха и Эттингера восстановили утраченную историческую дверь

В среду, 12 ноября, стало известно о том, что в доходном доме Эрлиха и Эттингера восстановили утраченную историческую парадную дверь. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщает фонд "Внимание".
Доходный дом расположен на Зверинской улице в Петроградском районе. Для того, чтобы восстановить её, специалисты обратились к местным жителям. Окзалось, что рельефные стекла двери были такими же, как в окнах парадной.
В настоящий момент, мастера устанавливают скрытый доводчик двери.
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Фото:фонд "Внимание"/вк
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