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Новые крупные ЖК появятся в Парголово и Новосаратовке
Сегодня, 14:14
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smirenny

Новые крупные ЖК появятся в Парголово и Новосаратовке

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В жилых кварталах появятся детские сады, школы и другие социальные объекты.

В четверг, 12 октября, стало известно, что региональный девелопер "ЦДС" начал реализовывать два новых проекта, сообщил "Деловой Петербург".

Новые жилые кварталы появятся в Парголово и Новосаратовке. Так, ЖК на 300 тысяч квадратных метров возведут  возле железнодорожной платформы к северу от Суздальского шоссе под названием Saint Parkolovo. Для удобства жителей также построят три детских сада и школу.

ЖК в Новосаратовке носит название "Нева Сити" и появится на участке площадью 452 гектара. На первом этапе возведут миллион квадратных метров жилья. В жилом комплексе предусмотрены социальные объекты. 

Ранее мы писали, что Тихонова рассказала подробности о продвижении законопроекта по Конной Лахте.

Фото: Piter.TV

Теги: жилой комплекс, новосаратовка, парголово
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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