Новые крупные ЖК появятся в Парголово и Новосаратовке

В жилых кварталах появятся детские сады, школы и другие социальные объекты.

В четверг, 12 октября, стало известно, что региональный девелопер "ЦДС" начал реализовывать два новых проекта, сообщил "Деловой Петербург".

Новые жилые кварталы появятся в Парголово и Новосаратовке. Так, ЖК на 300 тысяч квадратных метров возведут возле железнодорожной платформы к северу от Суздальского шоссе под названием Saint Parkolovo. Для удобства жителей также построят три детских сада и школу.

ЖК в Новосаратовке носит название "Нева Сити" и появится на участке площадью 452 гектара. На первом этапе возведут миллион квадратных метров жилья. В жилом комплексе предусмотрены социальные объекты.

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Фото: Piter.TV