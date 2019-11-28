Осторожно, двери сохраняются: кто и как реставрирует исторические двери в Петербурге

Фонд "Внимание" провел для нас небольшую экскурсию о реставрации исторических дверей в Петербурге.

Заменить или все-таки сохранить? Такой вопрос все чаще встает перед жителями старого фонда Петербурга. Исторические окна, плитка и лепнина не только радуют глаз, но и становятся головной болью для жильцов и управляющих компаний. Мы решили разобраться на примере исторических дверей, насколько действительно сложно сохранить наследие города. Помочь нам в этом согласилась менеджер проектов фонда "Внимание" Ника Артемьева, с ее участием были отреставрированы в том числе двери в доме Эрлиха на Зверинской улице, доме Бака на Кирочной и в доме Станового в Мытнинской улице.

В конце 1990-х в Петербурге массово меняли деревянные двери. Более ста лет за ними плохо ухаживали, многие требовали реставрации, просели, выглядели не эстетично. А средства в управляющих компаниях на реставрацию, естественно, не было. Тогда была такая сомнительная мода менять деревянные двери на железные. Казалось, что это безопасно. К 2020 году очевидно, что это не хорошо, не эстетично. Исторические двери надо сохранять, а может быть даже воссоздавать. Ника Артемьева, менеджер проектов фонда "Внимание"

Как оказалось, двери, окна и плитка в парадной полностью лежит на плечах жильцов. В основном, исторические двери реставрируют только благодаря неравнодушным активистам. Город может покрасить дверь во время капитального ремонта только с внешней стороны.

В текущий ремонт невозможно включить такие работы, иногда получается включить их в капремонт. Но, к сожалению, Фонд капремонта не занимается точным воссозданием. Если в доме нет очень активных и упорных собственников, то шанс, что дверь будет хоть как-то перекликаться с фасадом, практически нулевой. В целом государство такими проектами почти не занимается. Ника Артемьева, менеджер проектов фонда "Внимание"

По словам Ники, в Петербурге сохранилось лишь небольшая часть исторических дверей. С каждым годом их становится все меньше, некоторых из них отправляют на помойку и заменяют железными.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что абсолютно точно меньше 10 процентов парадных дверей сохранилось. Некоторые эксперты утверждают, что меньше 2 процентов. Сказать очень сложно, но деревянных исторических дверей или их копий – максимум два десятка в городе, их очень-очень мало. Ника Артемьева, менеджер проектов фонда "Внимание"

Фото и видео: Piter.TV