Житель Пяти углов обнаружил фрагмент старинной двери в доме на Загородном проспекте

Дверь 1913 года выполнена из металла, а ее цветочный орнамент из бронзы, в дореволюционном Петербурге такие двери встречались на царских вратах.

Житель дома № 11 на Загородном проспекте обнаружил сохранившийся фрагмент исторической входной двери. Дверь установили в доходном доме Ш. З. Иоффе в 1913 году, но несколько лет назад ее заменили. Под фанерой активист обнаружил фрамугу, он чистил стекло и бронзовый наличник от краски.

Мы обратили внимание на то, что там есть фрамуга, первоначальная фрамуга 1911 года, год постройки этого дома. В итоге там даже не дерево, а бронза, мы были в восторге от таких новых открытий, что в доме осталась историческая фрамуга, сделанная из ценного металла. Роман Абелис, житель дома

Дверь уникальна из-за своего материала – металла, а цветочный орнамент выполнен из латуни или бронзы.

Необычно здесь то, что в качестве обкладки, которая всегда существует на дверях филенчатой конструкции используется не профилированное дерево, а они выглядели как резные, орнаментированные. Это действительно необычно для Петербурга: этот прием скорее характерне для церковных дверей или даже царских врат. Сергей Доспехов, архитектор

Житель изучал историю дома и нашел человека, который учился в Академии Художеств и в 1989 году сделал эскиз оригинальной двери. На основании своего рисунка и обнаруженной фрамуги архитектор выполнил чертеж дверных полотен.

Орнаменты полотен логически связаны с орнаментом полотен, то есть по сохранившемуся орнаменту можно воссоздать полотна и структуру с достаточной полнотой. Трудность мог бы представлять нащельник, так как он был полностью утрачен, но он у меня был нарисован. Сергей Доспехов, архитектор

Предположительно эти двери стилистически могли быть сделаны на Художественно-строительно-слесарном заводе Карла Винклера в Санкт-Петербурге, который являлся поставщиком императорского двора. Чтобы воссоздать такую дверь, нужно провести исследование: определить технику изготовления и состав металла, а также найти финансирование.

Я понял, что своими силами я этого сделать не смогу. У меня есть столярная мастерская, способная делать реставрацию дверей, но с металлом у меня не было опыта работы, а металлические двери требуют другой подход и другую финансовую поддержку. Наш дом считается одной из главных доминант Санкт-Петербурга, и я думаю, что было бы интересно воссоздать эту дверь. Роман Абелис, житель дома

Возможно, в городе найдется инвестор для реконструкции исторической двери в одном из памятников Петербурга.

Видео, фото: Piter. TV