Старинную дверь в парадной доходного дома Пека заменили на новую

Вместо железной двери и фрамуги рабочие установили дубовую дверь с новым дизайном.

Специалисты из объединения "Дормост" демонтировали железную дверь и выломали модерновую фрамугу в доме на улице Добролюбова, 23. Об этом в своем Instagram рассказала Ника Артемьева, сотрудница фонда сохранения исторической среды "Внимание".

Вместо железной двери и фрамуги рабочие установили дубовую дверь с новым дизайном. Нетронутой осталась внутренняя дверь в парадной.

Почему нельзя было повторить внешний облик двери, руководствуясь архивными фото, тоже непонятно. Мы предлагали им помощь в архивных изысканиях и даже заказали за свой счет проект двери. Ника Артемьева

Ранее петербуржец зa cвoй cчeт отремонтировал историческую двeрь в пaрaднoй.

Фото: Instagram/ details_spb