Библиотека имени Маяковского открывает филиал "Линии" на Васильевском острове

Это первый филиал библиотеки имени Маяковского на Васильевском острове за последние 150 лет.

8 октября библиотека имени Маяковского открывает филиал на Васильевском острове (8-я линия, 25), на четвертом этаже общественного пространства "Линии".

Здесь будет представлено 3 000 книг, сейчас в связи с открытием пока только половина. Коллекция книг сформирована с учетом тех читателей, которые посещают это пространство. В первую очередь, это молодые люди, социально и экономически активные, начинающие предприниматели, архитекторы, дизайнеры, представители различных креативных профессий.

В основе тематическая коллекция книг, посвященная искусству, архитектуре, городскому планированию и дизайну на русском и английском языках издательств Strelka, Garage, AdMarginem, Тaschen. А для детей — детские книги по истории искусства и архитектуры, а также научпоп и художественная литература от ведущих издательств "Самокат", "Поляндрия", "МИФ".

Здесь доступны все электронные ресурсы библиотеки Маяковского, а также "ЛитРес", EastView, "Университетская библиотека". Эксклюзивно для библиотеки "Линии" подготовлена абсолютная новинка ― электронная библиотека Bookmate, доступ к ней будет предоставлен только на этой площадке.

Читатели могут использовать пространство библиотеки как зону бесплатного коворкинга. Здесь также будут проходить лекции, публичные дискуссии и поп-ап выставки от проекта "Феномен города", регулярные встречи с известными блогерами, коучами, студентами и городскими активистами в рамках проекта "Разумные вещи".

По словам кураторов, они приглашали студентов и ранее, ребята рассказывали о своих исследованиях. Формат уже более-менее опробованный, но его немного меняют: добавляют дебаты и обсуждения. Эти встречи помогут сориентироваться в таких темах, как разумное потребление, экологичный образ жизни, планирование финансов и времени.

Сейчас в библиотеке проходит выставка "Капромантичная десятка Петроградки". Выставка фотографий, отражающих различные периоды развития архитектурного капрома (капиталистический романтизм, обозначающий архитектурный стиль эпохи 2000-х годов) Петроградской стороны Петербурга: ранний робкий эклектизм, зрелые дерзновенные формы, "стекляшки". Авторы телеграм-канала "Клизма романтизма", исследователи капрома Даниил Веретенников, Александр Семёнов и Гавриил Малышев выбрали десять наиболее выразительных примеров архитектуры 90-х на Петроградской стороне.

Мы приветствуем, всячески поддерживаем то, что наши библиотеки развиваются, становятся инновационными, современными. Библиотека обещает 3000 наименований книг, только здесь находящихся, онлайн доступ к электронным книгам, паблик-ток, встречи лекции – это все замечательно. Это говорит о том, что библиотека Маяковского – флагман развития библиотек. Книги становятся доступными, ближе, книги сопровождают всю нашу жизнь. Теперь жителям Васильевского острова и центра города можно будет быстрее, удобнее получить доступ ко всей необходимой информации



прокомментировал открытие первый заместитель председателя комитета по культуре Петербурга Борис Пиотровский.

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Фото, текст: Дарья Ромасюк