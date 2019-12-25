Библиотека имени Маяковского откроется в эту субботу

Уже в эту субботу, 9 октября, свои двери для посетителей откроет библиотека имени Маяковского на набережной реки Фонтанки, 44, после трех лет реконструкции, сообщили в комитете по культуре.
В здании разместились фонд отдела литературы на русском языке и читальные залы. Помимо этого, для удобства читателей, появились станции самообслуживания, монорельсовый "Телелифт" для книг и гардероб с системой Face-ID. Для посетителей также будут доступны большой мультимедийный зал и зоны коворкинга.
Специалисты заменили инженерные сети и установили климатические системы для хранения книг. В Фонде хранится более 350 тысяч книг и журналов, а также 14 миллионов книг в едином электронном каталоге, где есть доступ к базам данных архивов, музеев и других библиотек.
В честь открытия библиотека подготовила специальную программу. Например, первые 500 посетителей получат бесплатный доступ в электронную библиотеку MyBook. Полный список мероприятий и регистрация есть на сайте.
Ранее мы писали, что на Литейном проспекте установили памятник "Потерянной книге".
Фото: pexels
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