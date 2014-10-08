На Литейном проспекте установили памятник "Потерянной книге"

Новый объект несет в себе сразу же несколько смыслов.

В Центральном районе появился памятник "Потерянная книга". Об этом сообщили в группе печатно-выставочного пространства "Что делать?" в "ВКонтакте".

Необычный памятник можно увидеть во дворе дома №55 по Литейному проспекту. По словам директора типографии Екатерины Роговцевой, он имеет двойное значение.

Во-первых, в 1863 г. недалеко от этого места поэт и издатель Н.А. Некрасов потерял рукопись романа Н.Г. Чернышевского "Что делать?". Если бы рукопись не нашли, неизвестно, как бы сложилась история нашей страны. Во-вторых, нельзя не отметить тот факт, что книга, к сожалению, постепенно заменяется электронными устройствами. Екатерина Роговцева.

Задумку реализовала выпускница Академии Художеств им. И.Е. Репина Вероника Бернард. Она решила сделать душевную "мультяшную" книжку.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что напротив ТЮЗа появилась скульптура "Одуванчик".

Фото: ВКонтакте / Печатно-выставочное пространство "Что делать?"