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Напротив ТЮЗа появилась скульптура "Одуванчик"
Сегодня, 14:45
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Напротив ТЮЗа появилась скульптура "Одуванчик"

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Автором проекта стал президент Международной академии доброты Григорий Потоцкий.

Сегодня, 4 сентября, прошла торжественная церемония открытия бронзовой скульптуры "Одуванчик". Объект установили напротив ТЮЗа им. Брянцева. Об этом сообщили свидетели в социальных сетях. 

Автором проекта является основатель Международной академии доброты Григорий Потоцкий. Его работы можно увидеть на 160 выставках в 30 странах. Бронзовый "Одуванчик" стал вторым в Петербурге, такая же скульптура есть и на привокзальной площади у Пулково. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге откроют памятник собаке Сергея Довлатова.

Фото: Международная академия доброты

Теги: искусство, культура, открытие скульптуры, тюз
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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