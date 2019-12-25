Напротив ТЮЗа появилась скульптура "Одуванчик"

Автором проекта стал президент Международной академии доброты Григорий Потоцкий.

Сегодня, 4 сентября, прошла торжественная церемония открытия бронзовой скульптуры "Одуванчик". Объект установили напротив ТЮЗа им. Брянцева. Об этом сообщили свидетели в социальных сетях.

Автором проекта является основатель Международной академии доброты Григорий Потоцкий. Его работы можно увидеть на 160 выставках в 30 странах. Бронзовый "Одуванчик" стал вторым в Петербурге, такая же скульптура есть и на привокзальной площади у Пулково.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге откроют памятник собаке Сергея Довлатова.

Фото: Международная академия доброты