В Петербурге откроют памятник собаке Сергея Довлатова

Сегодня Довлатову могло бы исполниться 80 лет.

В Петербурге официально стартовал фестиваль "День Д". Организаторы подготовили множество мероприятий на различных площадках.

Так, например, на Загородном проспекте появится памятник собаке Сергея Довлатова – фокстерьеру Глаше. Скульптуру четвероногого друга откроют завтра, 4 сентября. После церемонии открытия в сквере писателя состоится парад фокстерьеров.

В этом году фестиваль особенный: 3 сентября Сергею Довлатову могло исполниться 80 лет.

Полный гид по "Дню Д" Piter.tv публиковал несколько дней ранее.

Фото: Сергей Довлатов (жизни и творчеству писателя посвящается)/sergeidovlatov.com; Рюрик нелетописный / Вконтакте