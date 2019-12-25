В Петербурге пройдет международная выставка предметного дизайна и моды

Выставка раскроет тему разумного обращения с отходами.

Этой осенью в пространстве "Линии" в Петербурге откроется международная выставка предметного дизайна и моды "Культура Быта. Recycle & Trash to fashion", сообщили Piter.tv организаторы. Проект пройдет в рамках одиннадцатого фестиваля "Недели Северных стран в Санкт-Петербурге". Открытие выставки состоится 11 сентября в 12:00. Вход свободный.

Для взора зрителя предстанет опыт дизайнеров из Северных стран и России. Тематически пространство разделят на две части: Recycle, посвященная вопросам использования вторичных материалов в предметном дизайне, и Trash to Fashion – в модном дизайне.

В том числе для проекта столичные дизайнеры посетили предприятия по переработке стекла, бумаги, пластика, строительного мусора, текстиля, автомобильных покрышек, упаковки Tetra Pak и, выбрав материал, создали прототипы предметов для интерьера. Зрители увядят кроссовки из кофе, зеркало из старых футболок, модную сумку из советского противогаза и многое другое.

Помимо основной выставки организаторы подготовили круглый стол, лекции и воркшопы для молодых дизайнеров.

Ранее мы писали, что в "Севкабель Порт" состоится персональная выставка вышивальщицы из Ленобласти.

Фото: предоставлено организаторами