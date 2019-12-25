В "Севкабель Порт" состоится персональная выставка вышивальщицы из Ленобласти

Новые удивительные работы, а также уже полюбившиеся многим вышивки можно увидеть на выставке "Удиви меня, вышивка!".

С 27 августа по 5 сентября впервые в Севкабель Порт откроется персональная выставка Юлии Алешичевой из Ленинградской области, которая делает вышивки, достойные галерей современного искусства.



Новые удивительные работы, а также уже полюбившиеся многим вышивки можно увидеть на выставке "Удиви меня, вышивка!".





В 2018 году у вышивальщицы из Гатчинского района Ленобласти появилась страница в соцсети Instagram, где стали появляться фотографии ее работ. Страницу в соцсети ведет ее внук Ян Горкунов. О чудесных работах Юлии Михайловны знают уже не только в России. Ей пишут письма из Америки, Германии, Франции. Юлия Алешичева отвечает всем, а отправкой писем занимается ее внук Ян.

Фото: Instagram / @girl_from_1938