Юдифь, Пола Негри и "Девушка в платке". История 81-летней вышивальщицы из Ленобласти

О 81-летней Юлии Алешичевой из Ленинградской области, которая делает вышивки, достойные галерей современного искусства, слышали многие.

Более пяти лет назад у Юлии Алешичевой сгорела дача, где погибли любимые кот и собака. После этого случая у женщины стала развиваться деменция (память и ход мыслей начинают теряться). Сейчас она живет в Гатчинском районе Ленинградской области и уже пять лет вышивает различные картины. Это занятие помогает ей бороться с деменцией.

Буквально год назад появилась ее страница в соцсети Instagram, где стали появляться фотографии работ бабушки. Сейчас там 10,6 тысяч подписчиков. А на днях три работы Юлии Михайловны будут представлены на выставке ПМЭФ, который пройдет с 6 по 8 июня. Выставка покажет, что люди могут заниматься искусством вне зависимости от их физических возможностей, возраста или какого-то статуса.

О предстоящей выставке и иных увлечениях художницы Piter.TV рассказал ее внук Ян Горкунов.

На выставку нас пригласили. Она посвящена людям, у которых есть какие-то особенности или они ограничены в каких-то возможностях. Помимо бабушкиных работ, там будут представлены работы других художников. Выставка покажет, что люди могут заниматься искусством вне зависимости от их физических возможностей или какого-то статуса. Ян Горкунов

На выставке будут представлены три работы Юлии Михайловны: "Юдифь", "Пола Негри", "Девушка в платке". Главная задача выставки – привлечь внимание общественности к таким людям. Лично Яну Горкунову нравятся репродукции картин, которые вышивает его бабушка.

Недавно она завершила репродукцию Рафаэля "Мадонна с щеглом". У нее какое-то свое особое видение этих картин, она добавляет туда какие-то свои детали. Она иногда расстраивается, что далека от оригинала, но в тоже время добавляет что-то свое и совершенно иная картина получается. Очень хорошо она животных вышивает, сейчас как раз новую вышивку начала с котами. Ян Горкунов

О чудесных работах Юлии Михайловны знают уже не только в России. Ей пишут письма из Америки, Германии, Франции. Юлия Алешичева отвечает всем, а отправкой писем занимается ее внук Ян. В Instagram также пишут много комментариев, в том числе на английском языке, с переводом тоже помогает ее внук.

В Instagram бабушке написала 82-летняя женщина из Америки, она тоже какая-то художница. Я бабушке это перевожу, читаю, а она никак не может представить, как ей могут писать люди из разных городов, стран. Она эти письма хранит, читает. Еще ей пишут дети, подростки, столько теплоты в этих письмах, очень приятно. Ян Горкунов

Также Юлия Алешичева любит огород. Около ее дома в Гатчинском районе есть небольшой участок, в этом году она попросила своих родных посадить там немного картошки, чтобы у нее была возможность работать на земле. По словам ее внука, труд для нее – это стимул жить, он ей помогает. А еще Юлия Михайловна любит читать.

Она любит Ивана Баркова (в девичестве у Юлии тоже была фамилия Баркова), эти его пошлые рассказы и стихотворения. Она, конечно, не все запоминает из-за проблем с краткосрочной памятью, но все равно бабушке нужны книги без негатива, а то начитается, а потом уснуть не может, переживает. Ян Горкунов

История Юлии Михайловны в очередной раз доказывает, что никогда не поздно начать что-то новое.

Фото: из личного архива Яна Горкунова, Instagram / @girl_from_1938