В Петербурге открылся Comedy Center PLACE – главный юмористический дом Северной столицы

На открытии побывал Piter.TV.

В пятницу, 2 октября, в Петербурге состоялось торжественное открытие Comedy Center PLACE. Это уникальное место, в котором объединились все вечеринки Comedy Club Санкт-Петербург и Central StandUp.

Огромное количество в России сейчас есть StandUp клубов абсолютно разных. Мы, по сути, открыли стены для того, чтобы здесь поселить Comedy Club, StandUp, импровизацию, Битву команд, фестиваль открытого микрофона, чтобы люди знали единый путь куда прийти – на набережную канала Грибоедова, 36, в Comedy Place, и здесь смеяться практически каждый день. Степан Пестряков – продюсер Comedy Club Санкт-Петербург

Событие посетили десятки петербуржцев и гостей города. На открытии главного юмористического дома Северной столицы также побывал актер шоу "Импровизация" на ТНТ Арсений Попов.

Во-первых, здорово, что Comedy Club Санкт-Петербург получил новое название – "Дом юмора". Потом будет "Планета юмора", и потом ведущий Александр Масляков придет и наведет здесь порядок. Что я думаю, ну здорово. Все оживает, появляются концерты. Все артисты, я в первую очередь, об этом мечтал и рад, что это случилось. Арсений Попов – актер шоу "Импровизация" на ТНТ

Кроме платных мероприятий в Comedy Center PLACE будет проходить большое количество выступлений со свободным входом. За событиями можно следить на официальном сайте и в социальных сетях Comedy Center PLACE.

Видео: Piter.TV