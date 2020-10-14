Арсений Попов: Бузова обещала бросить петь, чтобы попасть на "Импровизацию"

Актер шоу "Импровизация" на ТНТ Арсений Попов рассказал Piter.TV, с кем из гостей программы понравилось работать больше всего. По его словам, на "Импровизацию" приходят разные люди: спортсмены, певцы, комментаторы, юмористы. У каждого из них есть "своя суперсила, своя суперспособность".

Нам нравится абсолютно со всеми. Многие к нам даже приходят еще раз. Настолько им нравится, прям звонят и говорят: "Арсений, это Оля Бузова, как к вам попасть". Я говорю: "Оль, уже никак, в 5-й раз". Она говорит: "Я перестану петь!". Приходит к нам и, видимо, ставит галочку и опять не перестает. Ну, Оле можно простить ее обман.

Арсений Попов