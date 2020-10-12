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Обман или все по-честному? Арсений Попов рассказал, есть ли в шоу "Импровизация" заготовки

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Скептики могут прийти на любой концерт и лично проверить актеров на прочность.

Актер шоу "Импровизация" Арсений Попов в беседе с Piter.TV рассказал, действительно ли то, что видят телезрители, импровизация. По словам юмориста, у них нет никакого сценария и заготовленных шуток. Все по-честному.

Слушайте, шоу уже целых 5 лет. Уже как-то бы просочилась информация, что есть какие-то заготовки. Кто-то может быть показал бы распечатанный сценарий, или на съемках кто-то сказал: "Ааа… там все по сценарию!". Нет, ничего подобного.

Арсений Попов

Скептики могут прийти на любой концерт "Импровизации" и лично проверить актеров на прочность. Зрителям предлагают выкрикнуть из зала любую тему, а Арсений Попов, Дмитрий Позов, Антон Шастун и Сергей Матвиенко ее сразу же сыграют.

Собственно, этим и отличаются наши концерты живьем от телепередачи, что любой человек может прийти и проверить нас на прочность. Смешно, не смешно – это уже другая история.

Арсений Попов

Видео: Piter.TV

Теги: арсений попов, импровизация, тнт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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